A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A60 TANGENZIALE DI VARESE
A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A60 TANGENZIALE DI VARESE
Per lavori esterni alla rete Aspi
Roma, 4 settembre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per lavori di competenza Autostrada Pedemontana Lombarda, nelle quattro notti di lunedì 7, martedì 8, mercoledì 9 e giovedì 10 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sulla A60 Tangenziale di Varese, verso il Valico del Gaggiolo.
In alternativa, proseguire in A8 verso Varese e immettersi poi sulla SS707.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.