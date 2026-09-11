A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A60 TANGENIZALE DI VARESE
A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A60 TANGENIZALE DI VARESE
Roma, 11 settembre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione, nelle cinque notti di lunedì 14, martedì 15, mercoledì 16, giovedì 17 e venerdì 18 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sulla A60 Tangenziale di Varese, verso via del Gaggiolo.
In alternativa, uscire allo svincolo di Buguggiate o di Castronno.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.