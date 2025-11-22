A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A52 TANGENZIALE NORD E R37 RACCORDO FIERA MILANO
Roma, 22 novembre 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 25 alle 5:00 di mercoledì 26 novembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso il Ramo di immissione sulla A52 Tangenziale nord di Milano, per chi proviene da Milano ed è diretto verso Monza.
In alternativa, chi proviene da Milano Viale Certosa, potrà seguire le indicazioni per Venezia lungo la A4.
In ulteriore alternativa, proseguire sulla A8 Milano-Varese, uscire a Lainate-Arese e rientrare dallo stesso svincolo verso Milano, uscire a Fiera Milano ed immettersi sulla A52 Tangenziale nord verso Monza;
-sarà chiuso il Ramo di immissione sul Raccordo Fiera Milano (R37), per chi proviene da Milano ed è diretto verso Rho.
In alternativa, chi proviene da Milano Viale Certosa o dalla A4/Venezia, potrà seguire le indicazioni per Torino, uscire in A4 allo svincolo di Pero, seguire le indicazioni per SS33 del Sempione e immettersi sul Raccordo Fiera Milano (R37) verso Rho.
In ulteriore alternativa, proseguire sulla A8 Milano-Varese, uscire a Lainate Arese e rientrare dallo stesso svincolo verso Milano, uscire allo svincolo Fiera Milano ed entrare sul Raccordo Fiera Milano (R37), in direzione Rho.