A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A50 TANGENZIALE OVEST ED ENTRATA SVINCOLO DI CASCINA MERLATA. A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A8
A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A50 TANGENZIALE OVEST ED ENTRATA SVINCOLO DI CASCINA MERLATA. A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A8
Roma, 14 novembre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese e sulla A4 Milano-Brescia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 17 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 18 NOVEMBRE
Sulla A8 Milano-Varese:
-sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il Ramo di immissione sulla A50 Tangenziale ovest, verso la A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale.
In alternativa, proseguire in A8 verso Milano, immettersi in A52 Tangenziale nord verso Rho attraverso il nodo Fiera Milano ed entrare quindi in A50 Tangenziale ovest, verso Bologna.
In ulteriore alternativa, uscire in A8 allo svincolo di Cascina Merlata, percorrere la SS11 ed entrare in A50 allo svincolo 2 Novara Gallaratese.
DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 19 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 20 NOVEMBRE
Sulla A8 Milano-Varese:
-sarà chiuso lo svincolo di Cascina Merlata, in entrata verso Varese, per consentire lavori di pavimentazione.
In alternativa, entrare a Milano viale Certosa oppure attraverso il nodo Fiera Milano.
Sulla A4 Milano-Brescia:
-sarà chiuso, per chi proviene da Brescia, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Varese, per consentire lavori di pavimentazione.
In alternativa, proseguire in A4 verso Torino, percorrere la A50 Tangenziale ovest ed entrare in A8 presso il nodo Milano Ghisolfa, in direzione Varese.
In ulteriore alternativa, uscire a Milano viale Certosa, immettersi sul Raccordo Milano viale Certosa verso Milano, uscire al primo svincolo disponibile e rientrare sul Raccordo Milano Viale Certosa in direzione Autostrada A8 Milano-Varese.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.