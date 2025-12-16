A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A36 PEDEMONTANA LOMBARDA VERSO LENTATE SUL SEVESO
A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A36 PEDEMONTANA LOMBARDA VERSO LENTATE SUL SEVESO
Roma, 16 dicembre 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di competenza Pedemontana Lombarda, nelle due notti di mercoledì 17 e giovedì 18 dicembre, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il Ramo di immissione sulla A36 Pedemontana Lombarda, verso Lentate sul Seveso.
In alternativa, uscire allo svincolo di Busto Arsizio, al km 24+500, immettersi sulla SS336 verso Malpensa, uscire al primo svincolo seguendo le indicazioni per Busto Arsizio-Solbiate Olona, immettersi sulla SS336 e poi sulla A8 verso Varese ed entrare sulla A36 Pedemontana Lombarda, in direzione Lentate sul Seveso.