A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE GALLARATE
A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE GALLARATE
Roma, 17 ottobre 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione degli impianti idraulici, sarà chiusa Gallarate, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 22:00 di lunedì 20 alle 5:00 di martedì 21 ottobre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Milano.
In considerazione della contestuale chiusura, sulla stessa A8, del tratto Castellanza-Busto Arsizio, verso Varese, dopo l’uscita obbligatoria a Castellanza, raggiungere Gallarate attraverso la viabilità ordinaria.
Chi proviene dalla SS336 della Malpensa e dalla A36 Pedemontana, potrà proseguire verso Varese, uscire allo svincolo di Cavaria e percorrere la SS341 in direzione Gallarate;
-dalle 22:00 di martedì 21 alle 5:00 di mercoledì 22 ottobre, sarà chiusa in entrata verso Milano.
In considerazione della contestuale chiusura, sulla stessa A8, del tratto Busto Arsizio-Castellanza, verso Milano, entrare in A8 allo svincolo di Castellanza.