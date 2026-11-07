A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE GALLARATE
A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE GALLARATE
Roma, 7 novembre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiusa Gallarate, secondo il seguente programma:
-nelle due notti di martedì 10 e mercoledì 11 novembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Varese.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate.
Chi proviene dalla D08 Diramazione Gallarate-Gattico potrà uscire, sulla stessa Diramazione, alla stazione di Besnate;
-dalle 21:00 di venerdì 13 alle 5:00 di sabato 14, sarà chiusa in entrata verso Varese.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate.
Chi è diretto verso la D08 Diramazione Gallarate-Gattico potrà entrare, sulla stessa Diramazione, alla stazione di Besnate.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.