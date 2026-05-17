A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE GALLARATE
A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE GALLARATE
Roma, 17 maggio 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, sarà chiusa Gallarate, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 21.00 di mercoledì 20 alle 5:00 di giovedì 21 maggio, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Milano, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa, uscire a Busto Arsizio o a Cavaria, rispettivamente al km 24+500 e al km 33+900 della stessa A8, o alla stazione di Besnate, al km 4+00 della D08 Diramazione Gallarate-Gattico;
-dalle 21:00 di giovedì 21 alle 5:00 di venerdì 22 maggio e dalle 21:00 di sabato 23 alle 5:00 di domenica 24 maggio, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Varese, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore.
In alternativa, uscire a Solbiate Arno Albizzate, al km 35+700 della stessa A8, o alla stazione di Besnate, al km 4+000 della D08 Diramazione Gallarate-Gattico.