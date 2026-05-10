A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE GALLARATE E CASTELLANZA

Roma, 10 maggio 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 13 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 14 MAGGIO

-sarà chiusa l’uscita e l’entrata di Gallarate, per chi proviene e per chi è diretto verso Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Varese: Cavaria, sulla stessa A8;

in entrata verso D08 Diramazione Gallarate-Gattico: Besnate, sulla D08;

in uscita per chi proviene da Varese: Solbiate Arno Albizzate, sulla stessa A8;

in uscita per chi proviene dalla D08 Diramazione Gallarate-Gattico: Besnate, sulla D08.

Si ricorda la chiusura, in modalità continuativa, dell’entrata di Gallarate, verso Milano, per lavori di installazione nuove barriere antirumore;

-sarà chiusa l’entrata di Castellanza, verso Milano, per consentire lavori di rifacimento delle barriere antirumore.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Legnano.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 14 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 15 MAGGIO

-sarà chiusa l’entrata di Castellanza, verso Milano, per consentire lavori di rifacimento delle barriere antirumore.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Legnano.