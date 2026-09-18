A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE GALLARATE-ALLACCIAMENTO A36 VERSO MILANO. D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI SESTO CALENDE VERGIATE-ALLACCIAMENTO A8 E BESNATE-ALLACCIAMENTO A8

Roma, 18 settembre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese e sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 21 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 22 SETTEMBRE

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Gallarate e l’allacciamento con la A36 Pedemontana Lombarda, verso Milano, per attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Gallarate, percorrere la viabilità ordinaria: via Vittorio Veneto, via Sanzio, via Vespucci, via Lombardia, via Pier Capponi Mornera, via Buonarroti, SS33 del Sempione in direzione Busto Arsizio, SS336 della Malpensa ed entrare in A8 verso Milano allo svincolo di Busto Arsizio.

Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto Calende Vergiate e l’allacciamento A8 Milano-Varese, in direzione di quest’ultima, per lavori di pavimentazione.

Si precisa che le stazioni di Sesto Calende Vergiate e di Besnate saranno chiuse in entrata in entrambe le direzioni.

L’area di servizio “Verbano ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, chi è diretto verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sesto Calende Vergiate, percorrere la viabilità ordinaria: SS33 del Sempione verso Vergiate/Somma Lombardo/Gallarate/Busto Arsizio, SS336 della Malpensa e immettersi in A8, in direzione Milano.

Chi, invece, è diretto verso Varese, dopo l’uscita obbligatoria a Sesto Calende Vergiate, potrà percorrere la viabilità ordinaria: SS33 del Sempione verso Vergiate, SP17, SP34 in direzione Besnate, SP26 verso Jerago, SS341 in direzione Solbiate Arno/Albizzate/Castronno ed entrare in A8 allo svincolo di Castronno;

per la chiusura dell’entrata di Sesto Calende e Besnate, verso Milano: Busto Arsizio, sulla A8 Milano-Varese;

per la chiusura dell’entrata di Sesto Calende e Besnate, verso Varese: Castronno, sulla A8 Milano-Varese;

per la chiusura dell’entrata di Sesto Calende e di Besnate, verso la A26: Castelletto Ticino, sulla stessa D08 Diramazione Gallarate-Gattico.

NELLE DUE NOTTI DI MARTEDI’ 22 E MERCOLEDI’ 23 SETTEMBRE, CON ORARIO 21:00-5:00

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Gallarate e l’allacciamento con la A36 Pedemontana Lombarda, verso Milano, per attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Gallarate, percorrere la viabilità ordinaria: via Vittorio Veneto, via Sanzio, via Vespucci, via Lombardia, via Pier Capponi Mornera, via Buonarroti, SS33 del Sempione in direzione Busto Arsizio, SS336 della Malpensa ed entrare in A8, verso Milano, allo svincolo di Busto Arsizio.

Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico.

-sarà chiuso il tratto compreso tra Besnate e l’allacciamento con la A8 Milano-Varese, in direzione di quest’ultima, per attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore.

Si precisa che la stazione di Besnate sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, chi è diretto verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Besnate, potrà percorrere la viabilità ordinaria: SP26, SS33 del Sempione verso Gallarate/Busto Arsizio, SS336 della Malpensa e immettersi in A8 verso Milano.

Chi, invece, è diretto verso Varese, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Besnate, potrà percorrere la viabilità ordinaria: SP26 verso Jerago, SS341 in direzione Solbiate Arno/Albizzate/Castronno ed entrare in A8 allo svincolo di Castronno;

per la chiusura dell’entrata di Besnate, verso Milano: Busto Arsizio, sulla A8 Milano-Varese;

per la chiusura dell’entrata di Besnate, verso Varese: Castronno, sulla A8 Milano-Varese;

per la chiusura dell’entrata di Besnate, verso la A26: Sesto Calende Vergiate, sulla stessa D08 Diramazione Gallarate-Gattico.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.