A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA SVINCOLO DI LEGNANO

Roma, 31 ottobre 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore, nelle cinque notti di lunedì 3, martedì 4, mercoledì 5, giovedì 6 e venerdì 7 novembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di Legnano, in entrata verso Varese.

In alternativa, nelle notti di lunedì 3, martedì 4, mercoledì 5 e venerdì 7 novembre, si consiglia di entrare allo svincolo di Castellanza; invece, in considerazione della chiusura, dalle 21:00 di giovedì 6 alle 5:00 di venerdì 7 novembre, sulla stessa A8, del tratto Castellanza-Busto Arsizio, verso Varese, si dovrà entrare a Busto Arsizio.