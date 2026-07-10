A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA SVINCOLO DI LEGNANO
A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA SVINCOLO DI LEGNANO
Roma, 10 luglio 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle due notti di lunedì 13 e martedì 14 luglio, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di Legnano, in entrata verso Milano.
In alternativa si consiglia di entrare a Castellanza o a Lainate Arese, sulla stessa A8.
In ulteriore alternativa, si potrà entrare ad Origgio Uboldo, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso e immettersi poi in A8, verso Milano.