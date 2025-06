A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA SVINCOLO DI CAVARIA

Roma, 28 giugno 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, sarà chiuso lo svincolo di Cavaria, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Varese, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di martedì 1 alle 5:00 di mercoledì 2 luglio;

-dalle 21:00 di giovedì 3 alle 5:00 di venerdì 4 luglio.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti entrate:

verso Milano: Gallarate;

verso Varese: Solbiate Arno Albizzate;

verso la D8 Diramazione Gallarate-Gattico: entrare allo svincolo di Gallarate, verso Varese e immettersi poi sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico.