A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA SVINCOLO DI CASTELLANZA
A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA SVINCOLO DI CASTELLANZA
Roma, 4 gennaio 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore, nelle tre notti di mercoledì 7, giovedì 8 e venerdì 9 gennaio, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in entrata verso Milano.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Legnano.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Legnano.