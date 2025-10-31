A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA SVINCOLO DI CASTELLANZA

Roma, 31 ottobre 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore, nelle cinque notti di lunedì 3, martedì 4, mercoledì 5, giovedì 6 e venerdì 7 novembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in entrata verso Milano.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Legnano.