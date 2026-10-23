A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA SVINCOLO DI CASTELLANZA
A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA SVINCOLO DI CASTELLANZA
Roma, 23 ottobre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle cinque notti di lunedì 26, martedì 27, mercoledì 28, giovedì 29 e venerdì 30 ottobre, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in entrata verso Milano.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Legnano.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.