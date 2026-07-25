A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA SVINCOLO DI CASTELLANZA
A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA SVINCOLO DI CASTELLANZA
Roma, 25 luglio 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore, sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in entrata, verso Milano, nei seguenti giorni e orari:
-dalle 21:00 di martedì 28 alle 5:00 di mercoledì 29 luglio;
-dalle 21:00 di giovedì 30 alle 5:00 di venerdì 31 luglio.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Legnano.