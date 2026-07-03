A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA SVINCOLO DI CASTELLANZA
A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA SVINCOLO DI CASTELLANZA
Roma, 3 luglio 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore, sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in entrata verso Milano, nei seguenti giorni e orari:
-dalle 21:00 di lunedì 6 alle 5:00 di martedì 7 luglio;
-nelle due notti di mercoledì 8 e giovedì 9 luglio, con orario 21:00-5:00.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Legnano.