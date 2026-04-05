A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA SVINCOLO DI CASTELLANZA
A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA SVINCOLO DI CASTELLANZA
Roma, 5 aprile 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di rifacimento delle barriere antirumore, sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in entrata verso Milano, nei seguenti giorni e orari:
-dalle 21:00 di mercoledì 8 alle 5:00 di giovedì 9 aprile;
-dalle 21:00 di venerdì 10 alle 5:00 di sabato 11 aprile.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Legnano.