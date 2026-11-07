A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA SVINCOLO DI CASTELLANZA
A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA SVINCOLO DI CASTELLANZA
Roma, 7 novembre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore, sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in entrata verso Milano, nei seguenti giorni e orari:
-dalle 22:00 di martedì 10 alle 5:00 di mercoledì 11 novembre;
-dalle 22:00 di venerdì 13 alle 5:00 di sabato 14 novembre.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Legnano.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.