A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA SVINCOLO CASTELLANZA E TRATTO CASTELLANZA-BUSTO ARSIZIO VERSO VARESE
A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA SVINCOLO CASTELLANZA E TRATTO CASTELLANZA-BUSTO ARSIZIO VERSO VARESE
Roma, 26 giugno 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di lunedì 29 alle 5:00 di martedì 30 giugno, sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in entrata verso Milano.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Legnano;
-dalle 21:00 di martedì 30 giugno alle 5:00 di mercoledì 1 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Castellanza e Busto Arsizio, verso Varese.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castellanza, percorrere la viabilità ordinaria: SP527 Bustese verso Castellanza, SS33 del Sempione, in direzione Busto Arsizio, SS336 della Malpensa e rientrare in A8, verso Varese, allo svincolo di Busto Arsizio;
-nelle due notti di mercoledì 1 e giovedì 2 luglio, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in entrata verso Milano.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Legnano.