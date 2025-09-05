A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA DI CASTELLANZA VERSO MILANO
Roma, 5 settembre 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di potenziamento delle barriere antirumore, nelle cinque notti consecutive di lunedì 8, martedì 9, mercoledì 10, giovedì 11 e venerdì 12 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in entrata verso Milano.
In alternativa, si consiglia lo svincolo di Legnano.