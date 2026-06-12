A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA DI CASTELLANZA VERSO MILANO
A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA DI CASTELLANZA VERSO MILANO
Roma, 12 giugno 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore, sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in entrata verso Milano, nei seguenti giorni e orari:
-dalle 21:00 di lunedì 15 alle 5:00 di martedì 16 giugno;
-nelle due notti di mercoledì 17 e giovedì 18 giugno, con orario 21:00-5:00.
In alternativa si consiglia lo svincolo di Legnano.