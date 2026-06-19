A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA DI CASTELLANZA VERSO MILANO
A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA DI CASTELLANZA VERSO MILANO
Roma, 19 giugno 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore, sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in entrata verso Milano, nei seguenti giorni e orari:
-dalle 21:00 di lunedì 22 alle 5:00 di martedì 23 giugno;
-dalle 21:00 di mercoledì 24 alle 5:00 di giovedì 25.
In alternativa si consiglia lo svincolo di Legnano.