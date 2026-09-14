A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA CASTELLANZA E GALLARATE
A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA CASTELLANZA E GALLARATE
Roma, 14 settembre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-nelle due notti di mercoledì 16 e giovedì 17 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa l’entrata di Castellanza, verso Milano.
In alternativa, si consiglia di entrare a Legnano;
-nelle due notti di sabato 19 e domenica 20 settembre, con orario 22.00-5:00, sarà chiusa l’entrata di Gallarate, verso Milano.
In alternativa, percorrere la viabilità ordinaria: via Riva, via Cristoforo Colombo, SS341 verso Busto Arsizio, SS33, SS336 ed entrare in A8 verso Milano allo svincolo di Busto Arsizio.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.