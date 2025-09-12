A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE DELLO SVINCOLO DI BUSTO ARSIZIO

Roma, 12 settembre 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione dei giunti del viadotto di Busto, sarà chiuso lo svincolo di Busto Arsizio, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-nelle due notti di lunedì 15 e martedì 16 settembre, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso in entrata verso Varese e in uscita per chi proviene da Milano;

-nelle due notti di mercoledì 17 e giovedì 18 settembre, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Varese: lo svincolo di Gallarate;

in uscita da Milano: lo svincolo di Castellanza.