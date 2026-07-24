A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO SOLBIATE ARNO ALBIZZATE E L’ALLACCIAMENTO D08 VERSO MILANO E ALLACCIAMENTO D08-CAVARIA VERSO VARESE

Roma, 24 luglio 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

NELLE DUE NOTTI DI LUNEDI’ 27 E MARTEDI’ 28 LUGLIO, CON ORARIO 21:00-5:00

-sarà chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno Albizzate e l’allacciamento D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso Milano.

Di conseguenza, saranno chiuse le entrate verso Milano degli svincoli di Solbiate Arno Albizzate e di Cavaria; si precisa che sarà contestualmente chiusa l’entrata di Cavaria verso Varese.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria allo svicolo di Solbiate Arno Albizzate, percorrere la SS341 verso Cavaria/Gallarate e rientrare in A8 verso Milano a Gallarate;

per la chiusura del tratto, verso la D08/A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, percorrere la SS341 verso Cavaria, la SP26 verso Jerago con Orago/Besnate ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico a Besnate;

per la chiusura dell’entrata di Solbiate Arno Albizzate e Cavaria, verso Milano: Gallarate, sulla stessa A8;

per la chiusura dell’entrata di Cavaria, verso Varese: Solbiate Arno Albizzate, sulla stessa A8;

per la chiusura dell’entrata di Solbiate Arno Albizzate e Cavaria, verso la D08 Diramazione Gallarate-Gattico: Besnate, sulla D08;

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 29 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 30 LUGLIO

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria, verso Varese.

Contestualmente sarà chiuso, per chi proviene dalla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, il Ramo di immissione sulla A8, in direzione Varese.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto allacciamento D08-Cavaria, anticipare l’uscita dalla stazione di Gallarate, immettersi sulla SS341 verso Cavaria/Solbiate Arno/Albizzate e rientrare in A8, verso Varese, allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate.

Chi supererà Gallarate, verrà deviato obbligatoriamente sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, dove potrà uscire a Besnate, immettersi sulla SP26 verso Jerago, sulla SS341 in direzione Cavaria ed entrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate;

per la chiusura del Ramo di allacciamento D08/A8, verso Varese, anticipare l’uscita alla stazione di Besnate, percorrere la viabilità ordinaria: SP49, SP26 verso Jerago con Orago/Solbiate Arno, SS341 in direzione Cavaria ed entrare in A8, verso Varese, allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate.

Chi supererà Besnate, verrà deviato obbligatoriamente sulla A8 verso Milano, dove potrà uscire a Gallarate, percorrere la SS341 verso Cavaria/Solbiate Arno/Albizzate ed entrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 30 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 31 LUGLIO

-sarà chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno Albizzate e l’allacciamento D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso Milano.

Di conseguenza, saranno chiuse le entrate verso Milano degli svincoli di Solbiate Arno Albizzate e di Cavaria; si precisa che sarà contestualmente chiusa l’entrata di Cavaria verso Varese.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria allo svicolo di Solbiate Arno Albizzate, percorrere la SS341 verso Cavaria/Gallarate e rientrare in A8 verso Milano a Gallarate;

per la chiusura del tratto, verso la D08/A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, percorrere la SS341 verso Cavaria, la SP26 verso Jerago con Orago/Besnate ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico a Besnate;

per la chiusura dell’entrata di Solbiate Arno Albizzate e Cavaria, verso Milano: Gallarate, sulla stessa A8;

per la chiusura dell’entrata di Cavaria, verso Varese: Solbiate Arno Albizzate, sulla stessa A8;

per la chiusura dell’entrata di Solbiate Arno Albizzate e Cavaria, verso la D08 Diramazione Gallarate-Gattico: Besnate, sulla D08.