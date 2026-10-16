A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO SOLBIATE ARNO ALBIZZATE-CASTRONNO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 16 ottobre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia “34”, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle due notti di lunedì 19 e martedì 20 ottobre, con orario 21:0-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno Albizzate e Castronno, verso Varese.

Si precisa che lo svincolo di Solbiate Arno Albizzate sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Varese e Milano.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria a Solbiate Arno Albizzate, percorrere via Grandi, la SS341, via Molinello, viale Europa, via Delle Industrie, via Caronno Varesino, via Maggiolino, via Castiglioni, via Santa Croce, via Pasubio, via Cavour, via S. Carlo, via Lario, via Monte Rosa ed entrare in A8 dallo svincolo di Castronno;

per la chiusura dell’entrata verso Varese: Castronno, sulla stessa A8;

per la chiusura dell’entrata verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce: Besnate, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico;

per la chiusura dell’entrata verso Milano: Gallarate, sulla stessa A8;

-nelle due notti di mercoledì 21 e giovedì 22ottobre, con orario 21:00-5:00 e dalle 22:00 di venerdì 23 alle 6:00 di sabato 24 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Castronno e Solbiate Arno Albizzate, verso Milano.

In alternativa si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria a Castronno, percorrere la SS341, via Monte Rosa, via Lario, via S. Carlo, via Cavour, via Pasubio, via Santa Croce, via Castiglioni, via Maggiolino, via Caronno Varesino, via Delle Industrie, viale Europa, via Molinello, via Grandi, ed entrare in A8 dallo svincolo di Solbiate Arno Albizzate.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.