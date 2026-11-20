A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO SOLBIATE ARNO ALBIZZATE-CASTRONNO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 20 novembre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, sarà chiuso il tratto compreso tra Castronno e Solbiate Arno Albizzate, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 24 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 25 NOVEMBRE DALLE 22:00 DI VENERDI’ 27 ALLE 6:00 DI SABATO 28 NOVEMBRE sarà chiuso il tratto Castronno-Solbiate Arno Albizzate, verso Milano. In alternativa, in considerazione del cantiere sulla viabilità ordinaria, in corrispondenza del cavalcavia sulla SS341, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, percorrere la viabilità ordinaria: SS341, via Monte Rosa, via Lario, via San Carlo, via Cavour, via Pasubio, via Santa Croce, via Castiglioni, via Maggiolino, via Caronno Varesino, via delle Industrie, viale Europa, via Molinello, via Grandi e rientrare in A8 verso Milano allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate.

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 25 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 26 NOVEMBRE DALLE 23:00 DI GIOVEDI’ 26 ALLE 5:00 DI SABATO 27 NOVEMBRE sarà chiuso il tratto Solbiate Arno Albizzate-Castronno, verso Varese. Si precisa che lo svincolo di Solbiate Arno Albizzate sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni. In alternativa, si consiglia: -per la chiusura del tratto: in considerazione del cantiere sulla viabilità ordinaria, in corrispondenza del cavalcavia sulla SS341, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate percorrere la viabilità ordinaria: via Grandi, SS341, via Molinello, viale Europa, via delle Industrie, via Caronno Varesino, via Maggiolino, via Castiglioni, via Santa Croce, via Pasubio, via Cavour, via San Carlo, via Lario, via Monte Rosa e rientrare in A8 verso Varese allo svincolo di Castronno; -per la chiusura dell’entrata di Solbiate Arno Albizzate verso Varese: Castronno; -per la chiusura dell’entrata di Solbiate Arno Albizzate verso Milano: Busto Arsizio.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.