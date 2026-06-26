A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO SOLBIATE ARNO ALBIZZATE-ALLACCIAMENTO D08 VERSO MILANO

Roma, 26 giugno 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle quattro notti di lunedì 29, martedì 30 giugno, mercoledì 1 e giovedì 2 luglio, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno Albizzate e l’allacciamento D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso Milano.

Contestualmente sarà chiusa l’entrata dello svincolo di Solbiate Arno Albizzate verso Milano; si precisa che lo svincolo di Cavaria sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto:

verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, percorrere la viabilità ordinaria: SS341 verso Cavaria/Gallarate ed entrare in A8 a Gallarate.

In ulteriore alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Solbiate Arno Albizzate, percorrere la viabilità ordinaria: SS341 verso Cavaria/Gallarate, SS33 del Sempione verso Busto Arsizio, SS336 della Malpensa ed entrare in A8 verso Milano a Busto Arsizio;

verso D08 Diramazione Gallarate-Gattico direzione A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, percorrere la viabilità ordinaria: SS341 verso Cavaria, SP26 in direzione Jerago con Orago/Besnate ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate, verso la A26;

per la chiusura dell’entrata di Solbiate Arno Albizzate e di Cavaria, verso Milano: Gallarate, sulla stessa A8;

per la chiusura dell’entrata di Cavaria, verso Varese: Solbiate Arno Albizzate, sulla stessa A8;

per la chiusura dell’entrata di Cavaria, verso la D08 Diramazione Gallarate-Gattico, direzione A26 Genova Voltri-Gravellona Toce: Besnate, sulla D08.