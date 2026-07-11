A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO SOLBIATE ARNO ALBIZZATE-ALLACCIAMENTO D08 VERSO MILANO

Roma, 11 luglio 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore, sarà chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno Albizzate e l’allacciamento D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso Milano, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di martedì 14 alle 5:00 di mercoledì 15 luglio;

-dalle 21:00 di giovedì 16 alle 5:00 di venerdì 17 luglio;

-nelle due notti di sabato 18 e domenica 19 luglio, con orario 22:00-5:00.

Contestualmente sarà chiusa l’entrata verso Milano dello svincolo di Solbiate Arno Albizzate; si precisa che lo svincolo di Cavaria sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto:

verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, percorrere la viabilità ordinaria: SS341 verso Cavaria/Gallarate ed entrare in A8 a Gallarate;

verso D08 Diramazione Gallarate-Gattico direzione A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, percorrere la viabilità ordinaria: SS341 verso Cavaria, SP26 in direzione Jerago con Orago/Besnate ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate, verso la A26.

Si precisa che, dalle 21:00 di martedì 14 alle 5:00 di mercoledì 15 luglio, la stazione di Besnate sarà chiusa in entrata; di conseguenza, si dovrà entrare sulla D08 a Sesto Calende Vergiate;

per la chiusura dell’entrata di Solbiate Arno Albizzate e di Cavaria, verso Milano: Gallarate, sulla stessa A8;

per la chiusura dell’entrata di Cavaria, verso Varese: Solbiate Arno Albizzate, sulla stessa A8.

Dalle 21:00 di giovedì 16 alle 5:00 di venerdì 17 luglio, in considerazione della chiusura del tratto tra Solbiate Arno Albizzate e Varese, verso Varese, si dovrà percorrere la viabilità ordinaria fino a Varese città;

per la chiusura dell’entrata di Cavaria, verso la D08 Diramazione Gallarate-Gattico(direzione A26 Genova Voltri-Gravellona Toce): Besnate, sulla D08.

Dalle 21:00 di martedì 14 alle 5:00 di mercoledì 15 luglio, in considerazione della chiusura dell’entrata di Besnate, si dovrà entrare a Sesto Calende Vergiate.