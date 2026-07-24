A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO LEGNANO-BUSTO ARSIZIO VERSO VARESE

Roma, 24 luglio 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, sarà chiuso il tratto compreso tra Legnano e Busto Arsizio, verso Varese, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di lunedì 27 alle 5:00 di martedì 28 luglio;

-dalle 22.00 di giovedì 30 alle 5:00 di venerdì 31 luglio.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Legnano, percorrere la viabilità ordinaria: via Papa Giovanni XXIII, viale Cadorna, la SS33 del Sempione, la SP527 Bustese, la SS33 del Sempione, via Firenze, via Busto Fagnano, viale Malpensa e rientrare in A8 a Busto Arsizio.