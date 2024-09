A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CAVARIA-ALLACCIAMENTO DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO VERSO MILANO E L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI CAVARIA

Roma, 13 settembre 2024 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, nelle cinque notti di lunedì 16, martedì 17, mercoledì 18, giovedì 19 e venerdì 20 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Cavaria e l’allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso Milano.

Si precisa che lo svincolo di Cavaria sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, verso Milano e Varese.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per la chiusura del tratto Cavaria-allacciamento Diramazione Gallarate-Gattico, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Cavaria, immettersi sulla viabilità ordinaria: SP341 verso Gallarate, via Cristoforo Colombo, via Riva e rientrare in A8 a Gallarate;

per la chiusura dell’entrata di Cavaria, verso Milano: Gallarate;

per la chiusura dell’entrata di Cavaria, verso Varese: Solbiate Arno.