A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CASTRONNO-SOLBIATE ARNO ALBIZZATE VERSO MILANO

Roma, 1 agosto 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di martedì 4, mercoledì 5 e giovedì 6 agosto, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Castronno e Solbiate Arno Albizzate, verso Milano.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, percorrere la SS341 verso Gallarate e rientrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate;

per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, percorrere la viabilità ordinaria: SS341 verso Gallarate, nel Comune di Albizzate, percorrere via XXV Aprile, via Carabelli, via Alcide De Gasperi, proseguire sulla SP26 verso Varese e rientrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate.