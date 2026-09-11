A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CASTRONNO-SOLBIATE ARNO ALBIZZATE E DELL’ALLACCIAMENTO CON LA DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO

Roma, 11 settembre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione di un cavalcavia e la manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle tre notti di lunedì 14, martedì 15 e mercoledì 16 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Castronno e Solbiate Arno Albizzate, verso Milano.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, percorrere la SS341, via Monte Rosa, via Lario, via S. Carlo, via Cavour, via Pasubio, via Santa Croce, via Castiglioni, via Maggiolino, via Caronno Varesino, via delle Industrie, viale Europa, via Molinello, via Grandi e rientrare in A8 dallo svincolo di Solbiate Arno Albizzate;

-nelle due notti di giovedì 17 e venerdì 18 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno Albizzate e Castronno, verso Varese.

Contestualmente sarà chiuso, per chi proviene da Varese, l’allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, percorrere via Grandi, la SS341, via Molinello, viale Europa, via delle Industrie, via Caronno Varesino, via Maggiolino, via Castiglioni, via Santa Croce, via Pasubio, via Cavour, via S. Carlo, via Lario, via Monte Rosa ed rientrare in A8 dallo svincolo di Castronno;

per la chiusura dell’allacciamento, uscire dallo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, percorrere la SP26 e la SP49 e entrare in D08 dalla stazione di Besnate; in ulteriore alternativa uscire allo svincolo di Gallarate e raggiungere la stazione di Besnate attraverso la viabilità ordinaria.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.