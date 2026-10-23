A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CASTRONNO-ALLACCIAMENTO A36 D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO
A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CASTRONNO-ALLACCIAMENTO A36
D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO
Roma, 23 ottobre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese e sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D08), saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 26 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 27 OTTOBRE E DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 28 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 29 OTTOBRE
Sulla A8 Milano-Varese:
-sarà chiuso il tratto compreso tra Castronno e l’allacciamento A36 Pedemontana Lombarda, verso Milano, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia.
Si precisa che gli svincoli di Solbiate Arno Albizzate e Cavaria saranno chiusi in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, percorrere la viabilità ordinaria: via Monte Rosa, via Lario, via San Carlo, via Cavour, via Pasubio, via Santa Croce, via Castiglioni, via Maggiolino, via delle Industrie, viale Europa, via Molinello, SS341 verso Gallarate, SS33 del Sempione verso Busto Arsizio, SS336 della Malpensa in direzione A8 e rientrare in A8 a Busto Arsizio, verso Milano;
per la chiusura di Solbiate Arno Albizzate e di Cavaria, verso Milano: Busto Arsizio, sulla stessa A8;
per la chiusura di Solbiate Arno Albizzate e di Cavaria, verso Varese: Castronno, sulla stessa A8;
per la chiusura di Solbiate Arno Albizzate e di Cavaria, verso la D08: Sesto Calende Vergiate, sulla D08.
Sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D08):
-sarà chiuso il tratto compreso tra Besnate e l’allacciamento A8 Milano-Varese, in direzione di quest’ultima.
Si precisa che la stazione di Besnate sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, chi è diretto verso Varese, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Besnate, percorrere la viabilità ordinaria: SP26 verso Jerago, SS341 in direzione Solbiate Arno Albizzate ed entrare in A8 verso Varese allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate.
Chi, invece, è diretto verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Besnate, percorrere la viabilità ordinaria: SP26, SS33 del Sempione verso Gallarate-Busto Arsizio, SS336 della Malpensa ed entrare in A8 a Busto Arsizio;
per la chiusura dell’entrata di Besnate, verso la A8/Milano: Busto Arsizio, sulla A8;
per la chiusura dell’entrata di Besnate, verso la A8/Varese: Castronno, sulla A8;
per la chiusura dell’entrata di Besnate, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce: Sesto Calende Vergiate, sulla stessa D08.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.