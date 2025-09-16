A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CASTELLANZA-ALLACCIAMENTO A9 VERSO MILANO

Roma, 16 settembre 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di giovedì 18 e venerdì 19 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Castellanza e l’allacciamento A9 Lainate-Como-Chiasso, verso Milano.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi è diretto verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castellanza, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A8 verso Milano attraverso il nodo Fiera;

per chi è diretto sulla A9/Chiasso, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castellanza, percorrere la SS527 verso Saronno ed entrare in A9 allo svincolo di Saronno.