A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO BUSTO ARSIZIO-GALLARATE E GALLARATE-ALLACCIAMENTO A36 PEDEMONTANA LOMBARDA. RAMO ALLACCIAMENTO A36/A8: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A8 VERSO VARESE

Roma, 3 giugno 2025 – Sulla A8 Milano-Varese e sul Ramo di allacciamento A36 Pedemontana Lombara/A8 Milano-Varese, per consentire lavori di posa cavi, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 1:00 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 4 GIUGNO E DALLE 1:00 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 5 GIUGNO

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Busto Arsizio e Gallarate, verso Varese.

Di conseguenza, sarà chiusa l’entrata di Busto Arsizio, verso Varese.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Busto Arsizio, percorrere la viabilità ordinaria: SS336, SS33, SS341, via Cristoforo Colombo, via Vittorio Veneto ed entrate in A8 allo svincolo di Gallarate;

per la chiusura dell’entrata di Busto Arsizio, verso Varese, chi proviene dalla SS336, potrà immettersi sulla SS33, SS341, via Cristoforo Colombo, via Vittorio Veneto ed entrate in A8 a Gallarate. Chi proviene dalla A8, potrà entrare a Busto Arsizio verso Milano, uscire a Castellanza, al km 18+000 della A8 e rientrare dallo stesso svincolo verso Varese, uscire a Busto Arsizio e seguire le suddette indicazioni dalla SS33 verso Varese;

-sarà chiuso il tratto compreso tra Gallarate e l’allacciamento A36 Pedemontana Lombarda, verso Milano.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Gallarate, percorrere la viabilità ordinaria: via Vittorio Veneto, via Cristoforo Colombo, SS341, SS33, SS336 verso la A8/Milano.

Sul ramo di allacciamento A36 Pedemontana Lombarda/A8 Milano-Varese:

-sarà chiusa l’immissione sulla A8 verso Varese, per chi proviene da Osio Sotto. Si precisa che il ramo di allacciamento dalla A36 Pedemontana Lombarda sulla A8 verso Milano sarà regolarmente percorribile.

In alternativa, immettersi in A8 verso Milano, uscire a Busto Arsizio, proseguire sulla viabilità ordinaria: SS336, SS33, SS341, via Cristoforo Colombo, via Vittorio Veneto ed entrate in A8 a Gallarate, verso Varese.