A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO BUSTO ARSIZIO-GALLARATAE VERSO VARESE

Roma, 1 maggio 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore, nelle due notti di lunedì 4 e martedì 5 maggio, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Busto Arsizio e Gallarate, verso Varese.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Busto Arsizio, percorrere la viabilità ordinaria: SS336 verso Malpensa, SS33 del Sempione in direzione Gallarate, via Mornera, via Pier Capponi, via Lombardia, via Vespucci, via Sanzio, via Vittorio Veneto e rientrare in A8 verso Varese a Gallarate.