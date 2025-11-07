A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO BUSTO ARSIZIO-CASTELLANZA E DELLE STAZIONI DI BUSTO ARSIZIO E CASTELLANZA

Roma, 7 novembre 2025 – sulla A8 Milano-Varese, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

– dalle 22:00 di lunedì 10 novembre alle 5:00 di martedì 11 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione Milano, per consentire attività di ispezione e manutenzione del cavalcavia.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Busto Arsizio, immettersi sulla SS 336 in direzione Malpensa, uscire allo svincolo SS 33 del Sempione, seguire l’itinerario SS 33 in direzione Busto Arsizio-Castellanza, SP 527, immettersi sulla SS33, Viale Cadorna, Via Catullo ed entrare in A8 verso Milano dallo svincolo di Legnano.

Sarà chiusa la stazione di Busto Arsizio in entrata in entrambe le direzioni, per consentire attività di ispezione e manutenzione del cavalcavia.

In alternativa:

verso Varese, entrare allo svincolo di Gallarate;

verso Milano, entrare allo svincolo di Legnano;

-nelle due notti di lunedì 10, martedì 11, mercoledì 12, giovedì 13 e venerdì 14 novembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Castellanza in entrata verso Milano, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore.

In alternativa, entrare allo svincolo di Legnano.