A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO D08-CASTRONNO VERSO VARESE

Roma, 7 settembre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività relative all’ammodernamento delle barriere antirumore, nelle tre notti di mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì 11 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate-Gattico e Castronno, verso Varese. Si precisa che le stazioni di Cavaria e di Solbiate Arno saranno chiuse in entrata in entrambe le direzioni, Varese e Milano.

Contestualmente sarà chiuso, per chi percorre la D08 Diramazione Gallarate-Gattico e proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, il Ramo di immissione sulla A8, verso Varese.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per la chiusura del tratto, i veicoli leggeri con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno anticipare l’uscita a Gallarate, proseguire sulla SP341 verso Cavaria/Solbiate Arno/Albizzate/Castronno e rientrare in A8 allo svincolo di Castronno, verso Varese.

Chi supererà Gallarate, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, dove potrà uscire a Besnate, al km 4+000, percorrere la viabilità ordinaria: SP49, SP26 verso Jerago con Orago/Solbiate Arno, SS341 in direzione Albizzate/Castronno e rientrare in A8 allo svincolo di Castronno.

I veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, in considerazione del sottopasso non percorribile dai veicoli pesanti, nel Comune di Albizzate, dovranno anticipare l’uscita a Gallarate, percorrere la viabilità ordinaria: SS341 verso Cavaria/Solbiate Arno Albizzate, via De Gasperi, via Carabelli, via XXV Aprile, SS341 verso Castronno e rientrare in A8 allo svincolo di Castronno.

Chi supererà Gallarate, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, dove potrà uscire a Besnate, al km 4+000, percorrere la viabilità ordinaria: SP49, SP26 verso Jerago con Orago/Solbiate Arno/Albizzate, via De Gasperi, via Carabelli, via XXV Aprile, SS341 verso Castronno e rientrare in A8 allo svincolo di Castronno;

per la chiusura del Ramo di allacciamento D08/A8 verso Varese, i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno anticipare l’uscita alla stazione di Besnate, percorrere la viabilità ordinaria: SP49, SP26 verso Jerago con Orago/Solbiate Arno, SS341 in direzione Albizzate/Castronno ed entrare in A8 allo svincolo di Castronno, verso Varese.

Chi supererà la stazione di Besnate, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A8 verso Milano, dove potrà uscire a Gallarate, percorrere la SS341 in direzione Cavaria/Solbiate Arno/Albizzate/Castronno ed entrare in A8 in direzione Varese allo svincolo di Castronno.

I veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, in considerazione del sottopasso non percorribile dai veicoli pesanti, nel Comune di Albizzate, dovranno anticipare l’uscita alla stazione di Besnate, percorrere la viabilità ordinaria: SP49, SP26 verso Jerago con Orago/Solbiate Arno/Albizzate, via De Gasperi, via Carabelli, via XXV Aprile, SS341 in direzione Castronno ed entrare in A8 allo svincolo di Castronno.

Chi supererà la stazione di Besnate, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A8 verso Milano, dove potrà uscire a Gallarate, percorrere la SS341 in direzione Cavaria/Solbiate Arno/Albizzate, via De Gasperi, via Carabelli, via XXV Aprile, SS341 in direzione Castronno ed entrare in A8 in direzione Varese allo svincolo di Castronno;

per la chiusura dell’entrata di Cavaria e di Solbiate Arno Albizzate, verso Varese: Castronno, sulla stessa A8;

per la chiusura dell’entrata di Cavaria e di Solbiate Arno Albizzate, verso Milano: Gallarate, sulla stessa A8;

per la chiusura dell’entrata di Cavaria e di Solbiate Arno Albizzate, verso la D08 Diramazione Gallarate-Gattico: Besnate, sulla D08.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.