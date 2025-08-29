A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO A50 TANGENZIALE OVEST-FIERA MILANO VERSO MILANO

Roma, 29 agosto 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di lunedì 1, martedì 2 e mercoledì 3 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A50 Tangenziale ovest e Fiera Milano, verso Milano.

Pertanto, dopo l’immissione obbligatoria sulla A50 Tangenziale ovest verso Bologna, uscire allo svincolo 1 Rho-Pero-Monza, proseguire sul Raccordo Fiera di Milano (R37) verso Monza ed entrare in A4 Torino-Trieste attraverso il nodo di Pero, seguendo le indicazioni per Brescia/Venezia; in ulteriore alternativa, proseguire sul Raccordo Fiera Milano (R37) verso A52/Monza ed immettersi sulla A8 verso Milano.