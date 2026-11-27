A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI SOLBIATE ARNO ALBIZZATE-VARESE E SOLBIATE ARNO ALBIZZATE-CASTRONNO
A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI SOLBIATE ARNO ALBIZZATE-VARESE E SOLBIATE ARNO ALBIZZATE-CASTRONNO
Roma, 27 novembre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 30 NOVEMBRE ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 1 DICEMBRE
-sarà chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno Albizzate e Varese, verso Varese.
Saranno chiusi, in entrata in entrambe le direzioni gli svincoli di Solbiate Arno Albizzate e di Castronno (quest’ultimo per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza).
L’area di servizio “Brughiera est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, in considerazione del cantiere in viabilità ordinaria, in corrispondenza di un cavalcavia sulla SS341, si consiglia di percorrere via Molinello, viale Europa, via delle Industrie, via Caronno Varesino, via Maggiolino, via Castiglioni, via Santa Croce, via Pasubio, via Cavour, via San Carlo, via Lario, via Monte Rosa, SS341 verso Varese;
per la chiusura di Solbiate Arno Albizzate e Castronno, verso Varese, percorrere la viabilità ordinaria in direzione Varese;
per la chiusura di Solbiate Arno Albizzate e Castronno, verso Milano, entrare a Busto Arsizio, sulla stessa A8;
per la chiusura di Solbiate Arno Albizzate e Castronno, verso la Diramazione Gallarate-Gattico (D08), entrare a Sesto Calende Vergiate, sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D08).
Contestualmente sarà chiuso il Ramo che dalla A60 Tangenziale di Varese, con provenienza Valico del Gaggiolo, immette sulla A8 verso Varese e chiuso anche il Ramo che dalla SC5 Strada Varese-Gazzada, con provenienza Buguggiate, immette sulla A8 verso Varese.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del Ramo A60/A8, percorrere la SP1, SP17, SS341, in direzione Varese;
per la chiusura del Ramo SC5/A8, percorrere la A60 Tangenziale di Varese, uscire al primo svincolo verso la SP57 Gazzada/Morazzone e seguire le indicazioni per Varese.
DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 3 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 4 DICEMBRE
-sarà chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno Albizzate e Castronno, verso Varese.
Si precisa che lo svincolo di Solbiate Arno Albizzate sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, in considerazione del cantiere sulla viabilità ordinaria, in corrispondenza del cavalcavia sulla SS341, si consiglia di percorrere via Grandi, SS341, via Molinello, viale Europa, via delle Industrie, via Caronno Varesino, via Maggiolino, via Castiglioni, via Santa Croce, via Pasubio, via Cavour, via San Carlo, via Lario, via Monte Rosa e rientrare in A8, verso Varese, allo svincolo di Castronno;
per la chiusura dell’entrata di Solbiate Arno Albizzate, verso Varese, entrare a Castronno, sulla stessa A8;
per la chiusura dell’entrata di Solbiate Arno Albizzate, verso Milano, entrare a Busto Arsizio, sulla stessa A8;
per la chiusura dell’entrata di Solbiate Arno Albizzate, verso la Diramazione Gallarate-Gattico (D08), entrare a Sesto Calende, sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D08).
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.