A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI SOLBIATE ARNO ALBIZZATE-ALLACCIAMENTO D08 E ALLACCIAMENTO D08-CAVARIA

Roma, 20 marzo 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

NELLE TRE NOTTI DI LUNEDI’ 23, MARTEDI’ 24 E MERCOLEDI’ 25 MARZO, CON ORAIO 21:00-5:00

-sarà chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno Albizzate e l’allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per chi da Varese è diretto verso Milano, sulla stessa A8, o in direzione della Diramazione Gallarate-Gattico.

Si precisa che lo svincolo di Solbiate Arno Albizzate sarà chiuso in entrata verso Milano mentre lo svincolo di Cavaria sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Varese.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto:

per chi è diretto verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, immettersi sulla SS341 verso Cavaria/Gallarate, sulla SS33 del Sempione verso Busto Arsizio, sulla SS336 della Malpensa e rientrare in A8 allo svincolo di Busto Arsizio.

Si ricorda la chiusura dell’entrata di Gallarate, verso Milano, in modalità continuativa, per lavori di installazione nuove barriere fonoassorbenti di ultima generazione;

per chi è diretto sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico/A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, proseguire sulla viabilità ordinaria: SS341 verso Cavaria, SP26 in direzione Jerago con Orago/Besnate ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate;

per la chiusura dell’entrata di Solbiate Arno Albizzate e di Cavaria, verso Milano: Busto Arsizio, sulla stessa A8;

per la chiusura dell’entrata di Cavaria, verso Varese: Solbiate Arno Albizzate, sulla stessa A8;

per la chiusura dell’entrata di Cavaria, verso la D08 Diramazione Gallarate-Gattico: Besnate, sulla stessa Diramazione.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 26 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 27 MARZO

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento D08 Diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria, verso Varese. Contestualmente sarà chiuso, per chi percorre la D08 Diramazione Gallarate-Gattico e proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, il Ramo di immissione sulla A8, verso Varese.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, anticipare l’uscita alla stazione di Gallarate, percorrere la SS341 verso Cavaria/Solbiate Arno/Albizzate e rientrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate.

Chi supererà Gallarate, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, dove potrà uscire a Besnate, percorrere la SP26 verso Jerago, la SS341 in direzione Solbiate Arno/Albizzate e rientrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate;

per la chiusura del Ramo di allacciamento D08/A8, dalla A26 verso Varese, anticipare l’uscita alla stazione di Besnate, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, percorrere la viabilità ordinaria: SP49, SP26 verso Jerago con Orago/Solbiate Arno, SS341 verso Albizzate ed entrare in A8 verso Milano allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate. Chi supererà la stazione di Besnate, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A8 verso Milano, dove potrà uscire a Gallarate, percorrere la SS341 verso Cavaria/Solbiate Arno/Albizzate ed entrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate.