A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI SOLBIATE ARNO ALBIZZATE-ALLACCIAMENTO D08, ALLACCIAMENTO D08-CAVARIA E CASTRONNO-ALLACCIAMENTO D08

Roma, 19 giugno 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

NELLE DUE NOTTI DI LUNEDI’ 22 E MARTEDI’ 23 GIUGNO, CON ORARIO 21:00-5:00

–sarà chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno Albizzate e l’allacciamento D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso Milano.

Contestualmente sarà chiusa l’entrata dello svincolo di Solbiate Arno Albizzate verso Milano; si precisa che lo svincolo di Cavaria sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto:

-verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, percorrere la viabilità ordinaria: SS341 verso Cavaria/Gallarate, SS33 del Sempione verso Busto Arsizio, SS336 della Malpensa ed entrare in A8 verso Milano allo svincolo di Busto Arsizio;

verso D08 Diramazione Gallarate-Gattico direzione A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, percorrere la viabilità ordinaria: SS341 verso Cavaria, SP26 in direzione Jerago con Orago/Besnate ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate, verso la A26;

per la chiusura dell’entrata di Solbiate Arno Albizzate e di Cavaria: Busto Arsizio, sulla stessa A8:

per la chiusura dell’entrata di Cavaria, verso Varese: Solbiate Arno Albizzate, sulla stessa A8;

per la chiusura dell’entrata di Cavaria, verso la D08 Diramazione Gallarate-Gattico, direzione A26 Genova Voltri-Gravellona Toce: Besnate, sulla D08.

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 24 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 25 GIUGNO

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria, verso Varese.

Di conseguenza sarà chiuso il Ramo che dalla D08 Diramazione Gallarate-Gattico immette sulla A8, in direzione Varese.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto allacciamento D08-Cavaria, anticipare l’uscita alla stazione di Gallarate, percorrere la viabilità ordinaria: SS341verso Cavaria/Solbiate Arno/Albizzate e rientrare in A8 verso Varese allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate.

Chi supererà la stazione di Gallarate, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, dove potrà uscire a Besnate, percorrere la SP26 verso Jerago e la SS341 in direzione Solbiate Arno/Albizzate e rientrare in A8, verso Varese, allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate;

per la chiusura del Ramo di allacciamento D08/A8, verso Varese, anticipare l’uscita alla stazione di Besnate, percorrere la viabilità ordinaria: SP49, SP26 verso Jerago/Albizzate, SS341 in direzione Solbiate ed entrare in A8, verso Varese, allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate.

In ulteriore alternativa, immettersi in A8 verso Milano, uscire a Gallarate, percorrere la SS341 verso Varese ed entrare in A8, verso Varese, a Solbiate Arno Albizzate.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 25 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 26 GIUGNO

-sarà chiuso il tratto compreso tra Castronno e l’allacciamento D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso Milano. Contestualmente sarà chiusa l’entrata degli svincoli di Castronno e di Solbiate Arno Albizzate verso Milano; si precisa che lo svincolo di Cavaria sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, con orario 21:00-5:00.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto:

per i veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, percorrere la viabilità ordinaria: SS341 verso Milano, SS336 e rientrare in A8 verso Milano allo svincolo di Busto Arsizio;

per i veicoli pesanti, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, percorrere la viabilità ordinaria: SS341, via XXV Aprile, via Carabelli, via De Gasperi, SS341 verso Milano, SS336 e rientrare in A8 verso Milano allo svincolo di Busto Arsizio.

Chi è diretto verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, dopo aver percorso la SS341 verso Cavaria, potrà proseguire sulla SP26 in direzione Jerago con Orago/Besnate ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico in direzione A26, alla stazione di Besnate.

NELLE TRE NOTTI DI VENERDI’ 26, SABATO 27 E DOMENICA 28 GIUGNO, CON ORARIO 22:00-5:00

-sarà chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno Albizzate e l’allacciamento D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso Milano.

Contestualmente sarà chiusa l’entrata dello svincolo di Solbiate Arno Albizzate verso Milano; si precisa che lo svincolo di Cavaria sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto:

verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, percorrere la viabilità ordinaria: SS341 verso Cavaria/Gallarate, SS33 del Sempione verso Busto Arsizio, SS336 della Malpensa ed entrare in A8 verso Milano allo svincolo di Busto Arsizio;

verso D08 Diramazione Gallarate-Gattico direzione A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, percorrere la viabilità ordinaria: SS341 verso Cavaria, SP26 in direzione Jerago con Orago/Besnate ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate, verso la A26;

per la chiusura dell’entrata di Solbiate Arno Albizzate e di Cavaria: Busto Arsizio, sulla stessa A8;

per la chiusura dell’entrata di Cavaria, verso Varese: Solbiate Arno Albizzate, sulla stessa A8;

per la chiusura dell’entrata di Cavaria, verso la D08 Diramazione Gallarate-Gattico, direzione A26 Genova Voltri-Gravellona Toce: Besnate, sulla D08.