A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI LAGO DI VARESE GAZZADA-CAVARIA E SOLBIATE ARNO ALBIZZATE-CASTRONNO
A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI LAGO DI VARESE GAZZADA-CAVARIA E SOLBIATE ARNO ALBIZZATE-CASTRONNO
Roma, 5 ottobre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di martedì 6 alle 5:00 di mercoledì 7 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Varese Gazzada e Cavaria, verso Milano, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree.
L’area di servizio “Brughiera ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.
In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:
verso Milano: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Varese Gazzada, percorrere la viabilità ordinaria: SP57 Morazzone-Gazzada, via Morazzone, SS341 verso Castronno, via Monte Rosa, via Lario, via San Carlo, via Cavour, via Pasubio, via Santa Croce, via Castiglioni, via Maggiolino, via delle Industrie, viale Europa, via Molinello, SS341 e rientrare in A8 a Gallarate;
verso la D08 Diramazione Gallarate-Gattico: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Varese Gazzada, percorrere la viabilità ordinaria: SP57 Morazzone-Gazzada, via Morazzone, SS341 verso Castronno, via Monte Rosa, via Lario, via San Carlo, via Cavour, via Pasubio, via Santa Croce, via Castiglioni, via Maggiolino, via delle Industrie, viale Europa, via Molinello, SS341 fino a Gallarate, SS33 del Sempione verso Casorate-Sempione, SP26, SP49 ed entrare sulla 08 alla stazione di Besnate.
Contestualmente sarà chiuso il Ramo che dalla A60 Tangenziale di Varese, con provenienza Valico del Gaggiolo, immette sulla A8, verso Milano e chiuso anche il Ramo che dalla SC5 Strada Varese-Gazzada, con provenienza Buguggiate, immette sulla A8, verso Milano.
In alternativa, si consiglia:
verso Milano: entrare a Cavaria o a Gallarate, sulla stessa A8;
verso la D08 Diramazione Gallarate-Gattico: entrare a Besnate, sulla D08;
-sarà chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno Albizzate e Castronno, verso Varese, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia.
Si precisa che lo svincolo di Solbiate Arno Albizzate sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa, si consiglia:
per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, in considerazione del cantiere in corrispondenza del cavalcavia sulla SS341, percorrere via Grandi, SS341, via Molinello, viale Europa, via delle Industrie, via Caronno Varesino, via Maggiolino, via Castiglioni, via Santa Croce, via Pasubio, via Cavour, via San Carlo, via Lario, via Monte Rosa e rientrare in A8 verso Varese a Castronno;
per la chiusura dell’entrata di Solbiate Arno Albizzate verso Varese: Castronno, sulla stessa A8;
per la chiusura dell’entrata di Solbiate Arno Albizzate verso Milano: Gallarate, sulla stessa A8;
per la chiusura dell’entrata di Solbiate Arno Albizzate verso la D08 Diramazione Gallarate-Gattico: Besnate, sulla D08;
-dalle 21:00 di mercoledì 7 alle 5:00 di giovedì 8 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno Albizzate e Castronno, verso Varese, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia.
Si precisa che lo svincolo di Solbiate Arno Albizzate sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa, si consiglia:
per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, in considerazione del cantiere in corrispondenza del cavalcavia sulla SS341, percorrere via Grandi, SS341, via Molinello, viale Europa, via delle Industrie, via Caronno Varesino, via Maggiolino, via Castiglioni, via Santa Croce, via Pasubio, via Cavour, via San Carlo, via Lario, via Monte Rosa e rientrare in A8 verso Varese a Castronno;
per la chiusura dell’entrata di Solbiate Arno Albizzate verso Varese: Castronno, sulla stessa A8; -per la chiusura dell’entrata di Solbiate Arno Albizzate verso Milano: Gallarate, sulla stessa A8;
per la chiusura dell’entrata di Solbiate Arno Albizzate verso la D08 Diramazione Gallarate-Gattico: Castelletto Ticino, in considerazione della chiusura, sulla D08, del tratto Besnate-Castelletto Ticino, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.