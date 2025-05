A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI CAVARIA-CASTRONNO E CASTRONNO-SOLBIATE ARNO ALBIZZATE

Roma, 13 maggio 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di posa cavi, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di martedì 13 alle 5:00 di mercoledì 14 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Cavaria e Castronno, verso Varese.

Si precisa che gli svincoli di Cavaria e Solbiate Arno Albizzate saranno chiusi in entrata in entrambe le direzioni, Varese e Milano.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto:

per i veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Cavaria, immettersi sulla SP341 verso Albizzate-Castronno e rientrare in A8 a Castronno;

per i veicoli con peso superiore a 3,5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Cavaria, immettersi sulla SP341 verso Albizzate e, nel Comune di Albizzate seguire per via Alcide De Gasperi, via Carabelli, via XXV Aprile, SP341 e rientrare sulla A8 allo svincolo di Castronno;

per la chiusura dell’entrata di Cavaria e Solbiate Arno Albizzate, verso Varese: Castronno, sulla A8;

per la chiusura dell’entrata di Cavaria e Solbiate Arno Albizzate, verso Milano: Gallarate, sulla A8;

per la chiusura dell’entrata di Cavaria e Solbiate Arno Albizzate, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce: Besnate, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico;

-dalle 21:00 di mercoledì 14 alle 5:00 di giovedì 15 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Castronno e Solbiate Arno Albizzate, verso Milano.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

per i veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, percorrere la SP341 verso Gallarate e rientrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate;

per i veicoli con peso superiore a 3,5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, immettersi sulla SP341 verso Gallarate e, nel Comune di Albizzate seguire per via XXV Aprile, via Carabelli, via Alcide De Gasperi, SP26 verso Varese e rientrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate.