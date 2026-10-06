A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI BUSTO ARSIZIO-CASTRONNO E BUSTO ARSIZIO-LEGNANO;D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A8 VERSO VARESE

Roma, 6 ottobre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese e sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, dalle 22:00 di giovedì 8 alle 5:00 di venerdì 9 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Busto Arsizio e Castronno, verso Varese, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore.

Si precisa che gli svincoli di Busto Arsizio, Cavaria e di Solbiate Arno Albizzate saranno chiusi in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa alla chiusura del tratto, si consigliano i seguenti itinerari, che consentono di evitare il cantiere in corrispondenza del cavalcavia sulla SS341, per il quale è attivo un senso unico alternato:

verso Varese: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Busto Arsizio, percorrere la viabilità ordinaria: SS336, SS33 verso Gallarate, SS341 verso Solbiate Arno/Albizzate, via Molinello, viale Europa, via delle Industrie, via Caronno Varesino, via Maggiolino, via Castiglioni, via Santa Croce, via Pasubio, via Cavour, via San Carlo, via Lario, via Monte Rosa e rientrare in A8 verso Varese allo svincolo di Castronno;

verso la D08 Diramazione Gallarate-Gattico: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Busto Arsizio, percorrere la viabilità ordinaria: SS336, SS33 verso Gallarate, via Bettolino, via Monte San Martino, SP26, SP49 ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate, in direzione della A26 Genova Voltri-Gravellona Toce;

per la chiusura dell’entrata di Busto Arsizio, Cavaria e Solbiate Arno Albizzate verso Varese: Castronno, sulla stessa A8;

per la chiusura dell’entrata di Busto Arsizio, Cavaria e Solbiate Arno Albizzate verso Milano: Gallarate, sulla stessa A8;

per la chiusura dell’entrata di Busto Arsizio, Cavaria e Solbiate Arno Albizzate verso la D08 Diramazione Gallarate-Gattico: Besnate, sulla D08.

Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico:

-sarà chiuso, per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.

In alternativa, si consiglia il seguente itinerario, che consente di evitare il cantiere in corrispondenza del cavalcavia sulla SS341, per il quale è attivo un senso unico alternato: anticipare l’uscita alla stazione di Besnate, sulla D08, percorrere la viabilità ordinaria: SP26 verso Jerago, SS341 in direzione Solbiate Arno/Albizzate, via Molinello, viale Europa, via delle Industrie, via Caronno Varesino, via Maggiolino, via Castiglioni, via Santa Croce, via Pasubio, via Cavour, via San Carlo, via Lario, via Monte Rosa ed entrare in A8 allo svincolo di Castronno, verso Varese.

Chi supererà la stazione di Besnate, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A8 verso Milano, dove potrà uscire a Gallarate, percorrere la viabilità ordinaria: SS341 verso Solbiate Arno/Albizzate, via Molinello, viale Europa, via delle Industrie, via Caronno Varesino, via Maggiolino, via Castiglioni, via Santa Croce, via Pasubio, via Cavour, via San Carlo, via Lario, via Monte Rosa ed entrare in A8 allo svincolo di Castronno, verso Varese.

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Busto Arsizio e Legnano, verso Milano.

Si precisa che lo svincolo di Busto Arsizio sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa, si consiglia:

per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Busto Arsizio, percorrere la SS336 verso Malpensa, uscire allo svincolo SS33 del Sempione e proseguire sulla SS33 in direzione Busto- Castellanza-Legnano-Cerro Maggiore, via Cadorna, via Tessa, via Catullo, via Turati e rientrare in A8 allo svincolo di Legnano, verso Milano;

per la chiusura dell’entrata di Busto Arsizio verso Milano: Legnano, sulla stessa A8;

per la chiusura dell’entrata di Busto Arsizio verso Varese: Castronno, sulla stessa A8;

per la chiusura dell’entrata di Busto Arsizio verso la D08 Diramazione Gallarate-Gattico: Besnate, sulla stessa D08.

Si ricorda la contestuale chiusura, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, del Ramo di immissione sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per chi proviene dalla A8 ed è diretto verso Gravellona Toce.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.