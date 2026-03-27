A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI ALLACCIAMENTO D08-CAVARIA VERSO VARESE E ALLACCIAMENTO D08-SOLBIATE ARNO ALBIZZATE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 27 marzo 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 30 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 31 MARZO

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento D08 Diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria, verso Varese. Contestualmente chiuso, per chi percorre la D08 Diramazione Gallarate-Gattico e proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto allacciamento D08-Cavaria, anticipare l’uscita alla stazione di Gallarate, immettersi sulla SS341 verso Cavaria/Solbiate Arno/Albizzate ed entrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate.

Chi supererà Gallarate, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, dove potrà uscire alla stazione di Besnate, percorrere la viabilità ordinaria: SP26 verso Jerago, SS341 in direzione Solbiate Arno/Albizzate e rientrare sulla A8 allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate;

per la chiusura del Ramo di allacciamento D08/A8 verso Varese, anticipare l’uscita sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate, percorrere la viabilità ordinaria: SP49, SP26 verso Jerago con Orago/Solbiate Arno, SS341 in direzione Albizzate ed entrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, verso Varese.

Chi supererà la stazione di Besnate, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A8 Milano-Varee verso Milano, dove potrà uscire a Gallarate, percorrere la SS341 verso Cavaria/Solbiate Arno/Albizzate ed entrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate.

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 31 MARZO ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 1 APRILE

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento D08 Diramazione Gallarate-Gattico e Solbiate Arno Albizzate, in entrambe le direzioni, Varese e Milano.

Contestualmente sarà chiuso, per chi percorre la D08 Diramazione Gallarate-Gattico e proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, verso Varese:

anticipare l’uscita alla stazione di Gallarate, proseguire sulla SP341 verso Cavaria/Albizzate e rientrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate.

Chi supererà la stazione di Gallarate, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, dove potrà uscire alla stazione di Besnate, percorrere la SP26 ed entrare in A8 alla stazione di Solbiate Arno Albizzate;

per la chiusura del tratto, verso Milano:

dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, percorrere la viabilità ordinaria: SP341 verso Gallarate, SS33 del Sempione verso Busto Arsizio, SS336 della Malpensa e rientrare in A8 a Busto Arsizio.

Si ricorda la chiusura di Gallarate, in entrata verso Milano, in modalità continuativa, per lavori di installazione di nuove barriere fonoassorbenti;

per la chiusura del tratto, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce:

dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno, immettersi sulla viabilità ordinaria: SP341 verso Cavaria, SP26 in direzione Jerago con Orago/Besnate, SP49 verso Besnate ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate.

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 1 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 2 APRILE

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento D08 Diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria, verso Varese. Contestualmente sarà chiuso, per chi percorre la D08 Diramazione Gallarate-Gattico e proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.

In alternativa, si consiglia:

per la chiusura del tratto allacciamento D08-Cavaria, anticipare l’uscita alla stazione di Gallarate, immettersi sulla SS341 verso Cavaria/Solbiate Arno/Albizzate ed entrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate.

Chi supererà Gallarate, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, dove potrà uscire alla stazione di Besnate, percorrere la viabilità ordinaria: SP26 verso Jerago, SS341 in direzione Solbiate Arno/Albizzate e rientrare sulla A8 allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate;

per la chiusura del Ramo di allacciamento D08/A8 verso Varese, anticipare l’uscita sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate, percorrere la viabilità ordinaria: SP49, SP26 verso Jerago con Orago/Solbiate Arno, SS341 in direzione Albizzate ed entrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, verso Varese.

Chi supererà la stazione di Besnate, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A8 Milano-Varese verso Milano, dove potrà uscire a Gallarate, percorrere la SS341 verso Cavaria/Solbiate Arno/Albizzate ed entrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate.