A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE CASTRONNO-SOLBIATE ARNO ALBIZZATE VERSO MILANO

Roma, 4 settembre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, nelle due notti di lunedì 7 e martedì 8 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Castronno e Solbiate Arno Albizzate, verso Milano.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, percorrere la SS341 verso Gallarate e rientrare in A8 a Solbiate Arno Albizzate;

per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, percorrere la SS341 verso Gallarate e, nel Comune di Albizzate, proseguire su via XXV Aprile, via Carabelli, via Alcide De Gasperi, immettersi poi sulla SP26 in direzione Varese e rientrare in A8 a Solbiate Arno Albizzate.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.